Chauffage collectif : une aide pour faire baisser la facture de gaz

Des douches plus rapides, moins de bains pour les enfants, et la vaisselle à l'eau froide. Pour la première fois de sa vie, Amandine, mère célibataire avec trois enfants, fait attention à sa consommation de gaz. En octobre, son chauffage était à 47 euros, contre 80 euros aujourd'hui. Elle habite en HLM. Avec son chauffage collectif, elle ne bénéficiait pas jusqu'ici du gel du prix du gaz. Un oubli du gouvernement corrigé aujourd'hui. La mère de famille va retrouver un peu d'air dans son budget serré. À cause de cet oubli, Amandine a payé 33 euros de plus de provisions de charge depuis quatre mois pour le chauffage, soit 132 euros en tout. Cette somme sera déduite de ses prochaines factures et elle va donc la récupérer intégralement sans avoir à effectuer la moindre démarche. L’État va indemniser les fournisseurs de gaz. Ce coup de pouce sera répercuté via les bailleurs, qui auront à charge de baisser les factures des ménages. C'est une bonne nouvelle pour David Quint, directeur d'Amsom Habitat. Ce gérant de logements sociaux d'Amiens s'inquiétait de la hausse des charges. Pour lui, cette aide apporte une solution simple et équitable. Ainsi, tous les Français sont logés à la même enseigne en ce qui concerne le tarif du gaz. Cette mesure va bénéficier aux cinq millions de ménages qui résident en logement collectif ou social. Sans le blocage du prix, leur facture de gaz aurait augmenté de 66%. T F1 | Reportage N. Gandillot, G. Frixon, P. Delannes.