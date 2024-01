Chauffage : comment limiter la facture

Faites la chasse aux courants d'air. Boudins de porte, joints pour les fenêtres, rideaux épais, c'est le premier conseil pour conserver la chaleur. Comptez 48,70 pour ces trois achats, et pas besoin d'être bricoleur. La marque de rideaux vous promet un gain jusqu'à quatre degrés. L'enseigne de bricolage nous conseille aussi pour 20 euros les cinq mètres, d'installer un film réfléchissant derrière le radiateur. La chaleur restera dans la pièce et ne se diffusera pas vers le mur. N'oubliez pas de dépoussiérer votre système de chauffage. Plus surprenant, le conseil numéro un du guide "Un hiver confort", affirmant qu'il est très important de continuer à aérer, même en hiver, cinq minutes le matin et cinq autres le soir, et bien sûr les radiateurs éteints. Autrement, l'humidité de votre quotidien restera chez vous et l'air humide nécessite plus d'énergie que l'air sec pour être chauffé. Cela vous coûtera donc plus cher. Et si vous avez une cheminée, privilégiez un bois sec d'au moins deux ans. Ne laissez pas votre insert ouvert, votre flambée sera bien plus efficace. TF1 | Reportage Y. Hovine, A, Vieira, B. Rey