Chauffage éteint : bonne nouvelle pour votre portefeuille

Nous sommes bien le 1er novembre et Patrick, retraité dans l'Essonne, n’a toujours pas rallumé le chauffage électrique de son pavillon. Sa facture d’électricité devrait être plus légère. Elle s'élève habituellement à 320 euros par mois. “Considérant qu'on se chauffe cinq, six mois dans l'année, globalement, en n’ayant pas chauffé en octobre, on a dû économiser aux alentours de 150 euros”, précise-t-il. Dans une copropriété aussi, on fait des économies. Habituellement, le chauffage collectif est allumé mi-octobre. Mais cette année, rien ne s’est passé comme prévu. “On a eu effectivement, dès qu’il y a eu une remontée des températures, des messages de résidents qui nous disent : est-ce qu’on ne pourrait pas arrêter ? C’est quand même “idiot” de dépenser de l’énergie”, souligne Bernard Larripa, président d’un syndic de copropriété. Résultat : plus de chauffage depuis trois semaines. Cela permet de limiter l’envolée de la facture énergétique. L’enjeu est important, le chauffage représente un quart des charges de la copropriété. Un propriétaire souhaite chauffer le tard possible alors qui décide en dernier ressort ? Ce sont les copropriétaires qui ont le dernier mot. TF1 | Reportage J. Roux, A. Pocry, F. Moncelle