Chauffage : la fin du fioul

Le chèque énergie pour venir en aide aux foyers modestes va être porté à 200 euros en moyenne contre 150 aujourd'hui. Ceci concernera 5,6 millions de foyers. Ce geste du gouvernement a pour but de compenser la hausse du prix du fioul. À plus long terme, le gouvernement souhaiterait en finir avec ce mode de chauffage. Alors, comment procède-t-on au changement ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/11/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.