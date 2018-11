Chauffage au fioul : hausse des prix

Le prix du litre de fioul a augmenté de 30 % en un an. Malgré cette flambée des prix, les livraisons de ce combustible se multiplient chez près de 19 % de la population. Et pour cause, nous sommes à quelques semaines de l'arrivée de l'hiver. Par ailleurs, cette tendance à la hausse ne devrait pas s'arranger avec l'arrivée de nouvelles taxes en 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.