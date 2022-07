Chauffage, isolation : faut-il faire des travaux maintenant ?

Une dernière couche de crépis et les travaux d’isolation d’une maison seront terminés. Il n’y aura plus besoin de climatisation cet été. Et surtout, Djamal Belhacene anticipe déjà l’hiver prochain. Les plaques de polystyrènes, à poser à sa façade, vont lui permettre de réduire ses dépenses en chauffage. Grâce aux aides de l’Etat, le propriétaire n’a payé que 1 800 euros pour les travaux, soit environ 15% du montant total. Cet investissement devrait être rentabilisé d’ici dix ans. Pour faire des économies dans une maison, ils ont opté pour l’installation d’une nouvelle chaudière. “La première était très vieille et avait une consommation très importante. Donc, je suis passé sur une chaudière à meilleur rendement, donc d’une baisse de ma facture d'énergie. En même temps, j’ai une petite fibre écologique. Donc, j’ai fait un effort", explique Pascal Mehaute, le propriétaire. Des propriétaires qui s’inquiètent de leur chaudière en pleine canicule. Cela n’étonne plus Paolo Cepa, co-gérant de Gaz Technic. La crise de l'énergie a changé les habitudes de ses clients. Si changer votre chaudière n’est pas dans vos plans, la faire entretenir régulièrement permet aussi de limiter votre consommation.