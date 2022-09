Chauffage : la ruée sur les granulés de bois

L'été n'est pas encore terminé que vous préparez déjà votre hiver. La preuve, près de Douai, chez un vendeur de pellets, les granulés de bois qui serviront à vous chauffer. Malgré des prix qui ont quasiment doublé en un an, les distributeurs sont déjà en rupture de stock ou contraints de rationner leurs clients. Et pourtant, dans les usines de fabrications, les machines tournent en continu. Il est impossible d'augmenter la cadence en un claquement de doigts. En tout, 200 000 tonnes sont produites chaque mois dans notre pays. Seule l'extension des lignes de production permettra de doubler les quantités. C'est l'objectif de la filière, mais pour 2028. En attendant, les producteurs appellent à être raisonnables. Pour que le décalage entre l'offre et la demande se résorbe progressivement, la filière compte aussi sur les appels à la sobriété énergétique. Diminuer de deux degrés votre poêle ou votre chaudière, c'est économiser 15% de granulés. Cela réduira d'autant votre facture. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, Z. Ajili, T. Joire.