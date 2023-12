Chauffage : le bois en surchauffe

u volant de son camion, Christophe Beylie, fournisseur de bois, n'a jamais livré autant de bois de chauffage que ces dernières semaines. Son premier client de la journée de ce mardi se trouve dans le village de Saint-Mexant en Corrèze. Comme souvent, les manœuvres sont un peu délicates, mais une fois devant la maison, l'opération ne prend que quelques secondes. Avec six stères de bois en 50 cm, on peut se chauffer pendant plusieurs mois, pour un peu moins de 450 euros, avec des prix qui ne cessent pas de grimper. Mais ces augmentations sont loin de décourager les Français, toujours plus nombreux à se convertir au bois de chauffage. Chez ce vendeur de poêle à bois de Limoges, dans la Haute-Vienne, de nouveaux clients se renseignent tous les jours. C'est le même constat chez un vendeur spécialisé de la région, car si s'équiper d'un appareil coûte plusieurs milliers d'euros, les clients peuvent bénéficier d'un avantage sans aucune condition de ressource. À l'autre bout de la chaîne, les exploitants forestiers, eux, tentent de répondre à cet engouement. En pleine forêt, chaque chantier fait l'objet d'un contrat avec le propriétaire de la parcelle. Face à la forte demande, le prix du bois de chauffage vendu sur pied a doublé en trois ans. Il atteint jusqu'à douze euros par mètre cube auquel il faut rajouter le prix de la main d'œuvre. Quant aux machines, elles coûtent aussi plus cher. Par ailleurs, face aux pénuries de bois, certains revendeurs sont incapables de répondre à la demande. TF1 | Reportage C. Parédés, C. Sébire