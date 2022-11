Chauffage : le casse-tête des copropriétés

Dans le quartier des Gauchetières à Nogent-le-Rotrou, il existe 1 200 logements sociaux au chauffage collectif, au gaz. Impossible pour Abdel d'échapper aux charges. La ligne provision chauffage pour son trois pièces est passé de 51 euros à 120 euros en moins d'un an. Donc, il se serre la ceinture, pas le choix. Même constat un étage plus haut. David trouve la situation injuste. Il va devoir repenser son budget. Dans le quartier, une quinzaine de personnes a déjà quitté ces HLM pour des logements, parfois plus chers, mais avec la possibilité de couper le chauffage pour réduire la facture. D'autres vont suivre, estime Sébastien. Pourtant, depuis le 4 avril, que vous soyez propriétaire ou locataire, si vous êtes au chauffage collectif, vous bénéficiez également du bouclier tarifaire, censé bloquer les prix à un certain niveau. Avant d'atteindre ces prix bloqués, la hausse est parfois très importante. Le maire de la ville, Harold Hurwart, responsable des logements sociaux et de la machinerie pour les faire chauffer, explique la situation. "En 2021, nous avons payé 500 000 euros de charge de chauffage et c'est passé à 1,5 million en 2022. Sur ce 1,5 million, 280 000 euros ont été pris en charge par le bouclier tarifaire, le reste... ". C'est au locataire de le payer. Cette aide n'est pas automatique. C'est le commissaire d'énergie qui doit en faire la demande à l'État. L'argent lui est alors versé. Il le transfère au syndic qui enfin, le verse au foyer concerné. Sur papier, ça prend deux mois. C'est parfois plus. Le maire a anticipé ce remboursement en demandant moins que prévu aux locataires. Ce n'est pas le cas partout. Vous avez un doute, c'est auprès de vos Syndics que vous devez vous renseigner. TF1 | Reportage T. Jarrion, P. Véron