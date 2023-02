Chauffage :une aide pour passer à la géothermie

Sous les pavés de sa maison, Dominique Guillot a installé un système de géothermie, autrement dit de chaleur naturelle. Le procédé est simple, sous terre, deux tubes en circuit fermé sont alimentés en eau froide. En sous-sol, la roche, qui est à environ 18°C, réchauffe l'eau. Une pompe à chaleur a remplacé sa chaudière au gaz. En tout, cela lui a coûté 42 000 euros en 2014. Un investissement considérable amorti aujourd'hui, au bout de neuf ans, par des économies importantes. "Avant 2014, je chauffais la maison pour 3 500 à 4 000 euros de propane. Aujourd'hui, je paie 500 euros d'électricité annuelle, en gros, pour faire tourner la pompe à chaleur et chauffer la maison de 210 m². Et puis, il y a aussi la démarche écologique", précise Dominique. L'État veut inciter les Français à faire comme lui. Dès mars 2023, vous aurez droit à 5 000 euros d'aide pour installer une pompe à chaleur, sans condition de revenu. Les foyers qui gagnent moins de 28 345 euros par an pourront eux obtenir jusqu'à 16 000 euros. Les bâtiments publics y trouvent aussi un intérêt. "On divise par dix les émissions de carbone du bâtiment", indique Sylvain Thierry, directeur des opérations - Celsius Energy. TF1 | Reportage S. Bougriou, M. Desmoulins, M. Ramaugé