Chauffage : vos solutions pour réduire la facture

Thierry Adam termine sa tournée. Il arrive chez son vingtième client de la matinée. Mille litres de combustible pour remplir cette cuve, de quoi chauffer la maison d'Amélie Guilloux pendant six mois. Mais pour faire des économies, elle a décidé cet hiver de moins chauffer. Mais ce n'est pas tout, à l'étage, elle éteint désormais les radiateurs dans les chambres à coucher. Et au moment du règlement, 347 euros par mois. Pour faire face à la flambée des prix, certains n'ont pas d'autres solutions que de couper le chauffage. C'est le cas de Zina Arrar. Pourtant, elle travaille en tant qu'aide à domicile, payée 800 euros par mois. Insuffisant, dit-elle pour faire face à ses dépenses. Alors quand l'hiver approche, que les températures chutent, elle trouve refuge chez ses enfants. Une solution qu'ils espèrent transitoire en attendant que Zina trouve un logement plus petit, moins cher à chauffer. Dominique Cartiaux, retraité, a décidé de se débarrasser de sa vieille chaudière au fioul qui lui coûtait 3 000 euros par an pour ce poêle à granuler. "Celui-là va consommer 1 000 euros par an de granulés. Ça fait une grosse économie", dit le retraité. Un investissement de 7 000 euros, aide déduite, qu'il espère rentabiliser rapidement.