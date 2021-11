Chauffard de 85 ans : quels contrôles pour les conducteurs âgés ?

C'est presque un miracle que personne n'ait été blessée. Dans la nuit de vendredi à samedi, un homme de 83 ans, malade d'Alzheimer et titulaire du permis de conduire, a roulé à contresens sur l'autoroute pendant 85 km, avant d'être intercepté par un peloton de gendarmerie. "Nous lui avons fait signe de s'arrêter. De toute évidence, il ne comprenait pas nos gestes, nous avons été contraints de bloquer l'autoroute. La vitesse est limitée à 130 km/h. Un face à face en pleine nuit, ça ne pardonne pas", raconte l'adjudant Louazel. Selon la sécurité routière, les plus de 65 ans sont pourtant ceux qui provoquent le moins d'accidents. Mais cet évènement relance la question : peut-on suspendre le permis de conduire notamment pour des problèmes de santé ou perte de faculté ? En France, il est valable à vie. Seule la préfecture peut le suspendre, mais à condition que le préfet soit informé par un médecin traitant du danger que représente un patient sur la route, ou bien par la famille qui alerte d'abord la police. Mais cela implique pour le médecin de briser le secret médical et la procédure de suspension du permis peut durer plusieurs mois. TF1 | Reportage I. Bornacin, T. Acket