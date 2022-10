Chauffe-eau : des gestes simples pour économiser

Enedis va-t-il couper votre ballon d’eau chaude à distance en journée, via votre compteur Linky. C’est possible à partir du 15 octobre, si vous avez souscrit un abonnement d’électricité heure creuse - heure pleine. Car très souvent, ces appareils fonctionnent entre midi et quatorze heures. La chauffe sera donc automatiquement décalée la nuit. Plus de quatre millions de Français sont concernés. Ils seront prévenus une semaine à l’avance. L’idée c’est d’éviter les coupures au niveau national. Et vous, à titre individuel, vous est-il possible de faire des économies ? Le premier conseil pour faire baisser la facture, c'est de diminuer la température de l’eau, souvent trop chaude, à l’aide du petit thermostat présent sous la quasi-totalité des appareils. Il suffit de le faire pivoter légèrement. Un autre conseil, si vous devez changer votre installation, orientez-vous, de préférence, vers un ballon connecté, que vous pouvez programmer selon vos besoins réels. TF1 | Reportage C. Andriens-Allemand, B. Hacala