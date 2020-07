Chauffeur agressé à Bayonne : de très nombreux participants à la marche blanche

Une marche blanche a été organisée ce mercredi en hommage à Philippe Monguillot, le chauffeur agressé à l’arrêt de bus Balichon. En tête du cortège, il y a son épouse Véronique et leurs trois filles. Des élus locaux et de très nombreux agents de Chronoplus étaient également présents. Cette foule très calme avance vers l'hôpital où il avait été admis dans un état désespéré dimanche. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/07/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.