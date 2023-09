Chauffeur de bus tué à Bayonne : sa femme témoigne avant le procès

Véronique Monguillot a fait de cette pièce un refuge. Photographies, souvenirs, mots de soutien d'amis et d'anonymes... elle s'y rend chaque jour. "Je viens le voir, il faut que je lui parle... Je ne peux pas ne pas venir dans cette pièce, c'est impossible", confie-t-elle. Trois ans après la mort de son époux, la douleur est intacte. Malgré l'épuisement, elle attend avec impatience l'ouverture du procès des agresseurs présumés de son mari. "Je réponds tout le temps que ça va. Sauf que c'est faux. La justice peut m'aider à commencer mon deuil. Je veux aujourd'hui que ce procès soit passé, je veux qu'on nous laisse tranquille, je veux essayer de me reconstruire", poursuit-elle. Le 5 juillet 2020, vers 19h, Philippe Monguillot, chauffeur de bus bayonnais, est violemment agressé par des individus à qui il a demandé, plus tôt dans la journée, de se munir d'un titre de transport et de porter un masque. L'homme est frappé à de multiples reprises. Il décède cinq jours plus tard. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage H. Villatte, J. Rivarin, E. Braem