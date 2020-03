Chauffeur Uber requalifié en salarié : ce que cette décision pourrait changer

La Cour de cassation vient de trancher un litige entre Uber et l'un de ses conducteurs. Ce dernier serait un salarié, et son statut d'indépendant fictif. Pour appuyer leur décision, les juges pointent un lien de subordination entre la société et le chauffeur. La décision pourrait faire jurisprudence et concerner les autres travailleurs de ces plateformes comme les livreurs.