Chauffeurs de bus : ils font face aux agressions à répétition

À chaque fois qu’il en a besoin, Denis prend rendez-vous avec son psychologue. Le 15 décembre 2022, devant un arrêt de bus, ce chauffeur de Limoges a été violemment agressé pour la première fois. Après une altercation verbale, deux hommes lui ont asséné plusieurs coups de poing au visage alors qu'il était au volant. Depuis plusieurs mois, les violences contre les chauffeurs de bus se multiplient, souvent pour des raisons futiles : mauvais regard, insulte, refus de paiement, non-respect des règles de circulation, de la violence gratuite comme à Paris. Des agressions ont aussi eu lieu dans les grandes comme dans de plus petites communes. À Salon-de-Provence, deux chauffeurs y ont été agressés au début du mois d'avril. Pour faire face à cette violence, ces derniers demandent à leur direction de prendre des mesures. Maxime, chauffeur de bus en région parisienne, a bénéficié d’une formation sécurité, son véhicule est aussi entièrement équipé pour faire face aux situations de violence. Et en Île-de-France, les conducteurs des 4 700 bus peuvent compter sur leur propre service de sécurité. À l'entraînement, les agents du groupe de protection et de sécurité des réseaux travaillent sur des cas de figure très concrets, mais leur formation va bien au-delà pour assurer la sécurité du personnel et des voyageurs. TF1 | Reportage T. Misrachi, S. Fortin