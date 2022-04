Chauffeurs de car : enquête sur les contrôles

Dimanche dernier, un car est couché au milieu de l'autoroute près d'Anvers. Malgré le nombre de secouristes venus désincarcérer les victimes, le bilan s'élève à deux morts, dont une Française et dix blessés graves. Le véhicule aurait heurté une glissière en béton avant de se coucher sur le flanc. L'enquête belge est ouverte pour homicide involontaire et conduite sous l'influence de drogue. En effet, un test salivaire prouve que le chauffeur avait récemment fumé du cannabis. Âgé de 35 ans, il était déjà connu pour des délits routiers sous l'emprise de stupéfiants. Aujourd'hui, la loi ne permet pas à l'employeur d'un chauffeur de car de contrôler ce type de consommation, et ce, contrairement à l'alcool. Depuis 2015, les conducteurs ont l'obligation de souffler dans un éthylotest. Pour que le car démarre, il ne faut pas boire. Pour ces conducteurs, le taux maximal est fixé à 0,2g par litre de sang, moins que les autres automobilistes. Avant d'engager un chauffeur, l'employeur peut aussi vérifier son casier judiciaire auprès du ministère de l'Intérieur. En cas d'infraction pour excès de vitesse, alcoolémie ou prise de stupéfiants, l'employeur est-il tenu au courant ? Tous les ans, 700 personnes sont tuées sur les routes, dans un accident impliquant un conducteur ayant consommé de la drogue. T F1 | Reportage H. Dreyfus, E. Berra