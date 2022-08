Chauffeurs routiers : les femmes de plus en plus nombreuses

Elle se sent libre de chanter et de rouler seule à bord de son 44 tonnes. À 24 ans, Clotilde fait partie de la nouvelle génération de conductrices routières. Chaque jour, elle traverse le pays au gré des livraisons, soit 500 km au quotidien. Mais elle sait pourquoi elle fiat ce métier. Après un bac pro conducteur routier, elle gagne 2 600 euros net par mois en CDI. Le rythme de travail est soutenu. Dans le pays, on compte 210 000 chauffeurs routiers et parmi eux, seulement 5 % de femmes. Chaque année, elles sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus actives sur les réseaux sociaux. Des milliers d'abonnés suivent le quotidien de ces 10 000 routières en France qui n'hésitent pas à se mettre en scène avec leurs camions. Mais qu'en pensent les hommes ? Dans le plus grand restaurant routier d'Europe, à Châteauroux, ils sont encore en large majorité, mais l'arrivée d'une collègue conductrice ne surprend plus personne. Un tel phénomène que de formations exclusivement féminines se mettent en place. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage E. Despatureaux, M. Merle