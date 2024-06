Chauve-souris : la meilleure amie de l'homme

À la tombée de la nuit, en plein cœur du Maquis, un groupe se réunit pour tenter de les apercevoir. Justement, ce soir-là, elles sont de sortie. Il n'est pas simple de filmer cette petite bête qui vole très vite. Malgré sa tête plutôt mignonne, la chauve-souris suscite bien souvent des sueurs froides. Pas de panique, elles ne viendront jamais sucer votre sang ni s'accrocher à vos cheveux. Pour repérer ce que l'on appelle aussi les chiroptères, Kate Derrick, biologiste, utilise un détecteur, capable de capter leurs ultrasons, imperceptibles par l'oreille humaine. Une extraordinaire faculté nécessaire pour se guider. Seul mammifère capable de voler, ses ailes sont en réalité de grandes mains avec des doigts et une fine membrane de peau. Il existe 1 400 espèces de chauves-souris dans le monde. La plus petite mesure quinze centimètres d'envergure et la plus grande 1,5 mètre. Son sonar très sophistiqué émet jusqu'à 200 ultrasons par seconde, utile pour repérer sa nourriture. Alors, si la chauve-souris vous a toujours fait peur, n'ayez crainte, dans la nuit noire, elle a de super pouvoirs. Et il pourrait bien servir aux viticulteurs. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Gelabert, L. Lassalle