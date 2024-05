Cheminots, ébouteurs, forces de l'ordre : la course aux primes

Des trains bondés et jusqu'à 450 kilomètres de bouchons sur les routes d'Île-de-France, ce 21 mai matin. C'est tout proche des records. Les cheminots de la SNCF, massivement mobilisés, réclament une prime pour les Jeux olympiques. Pourquoi cette grève, aujourd'hui précisément ? L'objectif est de faire pression à la veille d'une réunion entre les syndicats et la direction des chemins de fer français. La première proposition de la direction serait de 50 euros par jour travaillés. Ce n'est pas assez selon les cheminots. Dans le détail, les conducteurs de la RATP vont obtenir jusqu'à 2 500 euros sur la période, en fonction des jours travaillés. Même condition pour les employés des aéroports de Paris, avec une prime de 70 euros par jour. Les éboueurs, eux, toucheront entre 600 et 1 900 euros, en fonction de la charge de travail supplémentaire. Ce sera la même somme pour les forces de l'ordre mobilisées en Île-de-France. Enfin, la prime monterait jusqu'à 2 500 euros pour les médecins des hôpitaux de Paris, qui renonceront à une partie de leurs vacances. Au total, beaucoup d'argent public sera dépensé. Ce soir, le ministre des transports dénonce une grève pas acceptable. TF1 | Reportage M. Beringer, F. Moncelle, F. Maillard