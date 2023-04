Chenilles processionnaires : un retour précoce qui inquiète

Elles font peur et se déplacent par millier. Au printemps, les chenilles quittent leur cocon dans les arbres et vont s’enterrer pour devenir chrysalides, puis papillons. Le problème, c’est qu’elles sont nuisibles. Les poils de ces insectes contiennent un poison pouvant créer des œdèmes chez les chats, les chiens ou les lapins. Pour Sébastien Lefèvre, allergologue, les risques pour l’homme sont nombreux. Détruire les cocons devient donc urgent. Pour cela, Julien utilise des perches en carbone, pouvant atteindre 30 mètres de haut. En 2015, les trois quarts du pays étaient touchés. Huit ans plus tard, toute la France est concernée. Dans le parc de Maisons-Laffitte en Île-de-France, aucune chenille n’était présente il y a deux ans. “Alors le parc comporte 20 000 arbres, dont 208 pins qui sont atteints à 98% par les chenilles processionnaires. Cette année, c’est vraiment l’hécatombe”, a expliqué Corinne Ascoli, directrice de l’association syndicale du parc de Maisons-Laffitte. En urgence, des écopièges ont été installés sur chaque pin, des poches pleines de terre, dans lesquelles rentrent les chenilles. Alors, un conseil ! Il vaut mieux rester loin d’elles. TF1 | Reportage J. Chubilleau, E. Berra