Chèque alimentaire : 9 millions de foyers le toucheront à la rentrée

Il n'y a aucune démarche à faire. La somme sera directement versée sur votre compte en banque. Neuf millions de foyers les plus modestes sont concernés. Ils devraient recevoir 100 euros chacun, plus 50 euros supplémentaires par enfant à charge. Vous toucherez cette aide, si vous êtes allocataire du RSA, des APL, du minimum vieillesse ou de l’AAH (Allocation aux adultes handicapés). "Ça me fait un plus. Personnellement, j’ai une famille nombreuse. Donc, s’il y a une possibilité, pourquoi pas”, réagit un premier bénéficiaire. Et un deuxième d'ajouter, “avec 100 euros, on ne va pas faire grand-chose, parce qu’il y a l’essence, il y a l’alimentaire. Tout a augmenté”. “Soit, ils augmentent un peu le salaire, soit ils baissent un peu les prix de tout”, conclut une autre dame. Le Gouvernement compte verser cette aide une seule fois à la rentrée. Mais, d’ici là, le dispositif peut évoluer en fonction des débats à l’Assemblée nationale. À une échéance plus éloignée, l'exécutif réfléchit aussi à un chèque alimentaire ciblé, spécifiquement sur les produits bio, frais ou locaux. TF1 | Reportage N. Gandillot, L. Attal