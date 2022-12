Chèque bois de chauffage : le guichet est ouvert !

Tous les matins, Martine Cardon remplit son poêle avec des granulés de bois. Mais le problème est qu'il est de plus en plus coûteux. Autant dire que ce matin-là, elle n'avait qu'une chose en tête : faire sa demande pour obtenir le fameux chèque bois. Rien de plus simple, il lui suffit de se connecter sur le site internet du gouvernement : chequeboisfioul.asp-public.fr, puis rentrer son numéro fiscal et enfin transmettre une facture. Martine recevra au mois de février un chèque de 50 à 200 euros. Pour avoir droit à ce chèque, une personne seule doit gagner moins de 2 260 euros net par mois et moins de 4 750 euros par mois pour un couple avec deux enfants. Le montant de l'aide varie selon vos revenus. Par exemple, un couple avec un enfant qui gagne moins de 4 000 euros par mois et qui se chauffe principalement au bois recevra 100 euros. Et bonne nouvelle, ce chèque est cumulable avec d'autres chèques. Selon les explications de Joseph Terzikhan, fondateur du site "mes-allocs.fr", "le chèque énergie qui va jusqu'à 277 euros, le chèque énergie exceptionnelle qui va jusqu'à 200 euros. Au total, on peut avoir jusqu'à 677 euros en cumulant ces trois aides". Sachez que vous pourrez utiliser ce chèque pour payer vos factures d'électricité, de gaz ou encore de fioul. Vous avez jusqu'au 30 avril 2023 pour faire votre demande. TF1 | Reportage P. Corrieu, M. Debut, B. Agirbas