Chèque carburant de 100 euros : demandez-le !

Morgan a déjà entendu parler de l'indemnité carburant. Il nous dit même être allé vérifier sur Internet s'il pouvait en bénéficier. "Il me semble effectivement que j'avais regardé que je n'avais pas droit parce que je devais être au-dessus du plafond", dit-il. Effectivement, cette aide est réservée aux foyers les plus modestes. Nous vérifions ensemble, Morgan est en couple et il a deux enfants. Pour lui, le plafond exact est de 3 941 euros net par mois pour le foyer. Pour bénéficier de cette aide, deux conditions à remplir : utilisé sa voiture ou son deux-roues pour aller travailler et touché moins de 1 300 euros net par mois quand vous êtes seul ou moins de 3 285 euros net par mois pour les couples avec enfant. Un motard sollicité dans ce reportage est éligible. Mais il n'a pas fait de demande. Il ne sait pas combien il pourrait toucher. Méconnaissance des règles ou du montant de l'indemnité, ceci pourrait expliquer pourquoi près de 7 millions de bénéficiaires ne se sont pas encore manifestés. La demande en ligne se remplit en quelques minutes sur le site www.impots.gouv.fr. Il existe aussi un numéro de téléphone 0 806 000 229. Vous pouvez aussi passer au guichet du centre des impôts près de chez vous. Vous recevrez un virement de 100 euros une dizaine de jours plus tard. Et vous avez jusqu'au 28 février pour faire votre demande. TF1 | Reportage T. Jarrion, A. Janon