Chèque énergie : ce qu’il faut savoir sur ce coup de pouce

Tous les ménages dont le revenu fiscal est inférieur à 10 800 euros sont concernés. En moyenne, le chèque énergie qu'ils reçoivent en avril est de 150 euros. Il sert à couvrir une partie des factures d'électricité, de fioul ou de gaz. Une aide souvent précieuse en hiver. Un coup de pouce pour ces foyers, dont certains vivent avec 1 100 euros par mois. Pour toucher ce chèque, il n'y a aucune démarche à accomplir. Il vous suffit de faire votre déclaration de revenu. Et si vous êtes éligible, vous recevrez par courrier un chèque chez vous. Si son montant augmente cette année 2021, c'est pour soutenir le pouvoir d'achat des Français face à la flambée des prix de l'énergie. Cette hausse est de 2,1% pour l'électricité et 39% pour le gaz. Pour Christophe Robert, porte-parole et délégué général de la Fondation Abbé Pierre, cette aide n'est pas une réponse durable. Il ne s'agit pas d'une augmentation durable du chèque énergie qui vise à pallier les difficultés pour se chauffer de nos concitoyens. L'aide est malgré tout bienvenue alors que les experts prédisent une augmentation continue des prix de l'énergie.