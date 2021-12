Chèque énergie et indemnité inflation : les primes arrivent

Ulrich Médard a guetté le passage du facteur en vain. Dans sa boîte aux lettres, dans les jours à venir, un chèque de 100 euros pour compenser en partie, l’augmentation de l’énergie. Comme lui, Odette Jarry, 80 ans, a vu ses factures de gaz et d’électricité flamber ces derniers mois. Soit 29 euros d’augmentation par mois, au total, cela fait 348 euros sur l’année. Bénéficiaire d’un chèque énergie au printemps dernier, elle recevra 100 euros supplémentaires d’ici le 22 décembre, comme 5,8 millions de Français. Autre coup de pouce versé depuis ce lundi, l’indemnité inflation de 100 euros également pour 38 millions de Français dont les revenus sont inférieurs à 2 000 euros nets par mois. Premiers à les percevoir, les étudiants boursiers, à l’image d’ Yuji Conze. À 18 ans, il est en deuxième année de Géographie. Les salariés bénéficiaires de cette aide devront attendre leur paie et à la fin du mois pour la toucher. Les retraités, eux, devront prendre leur mal en patience jusqu’au mois de février prochain. T F1 | Reportage C. Adrianens-Allemand, R. Roiné