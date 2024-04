Chèque énergie : êtes-vous concernés ?

Hassan, a touché 150 euros de chèque énergie en 2022, il attend celui de cette année 2024, impatiemment. Car cette aide, qui représente jusqu'à trois mois de facture, lui est indispensable pour se chauffer correctement. Il fait déjà tout son possible pour réduire sa consommation. Comme lui, 5,6 millions de Français bénéficient du chèque énergie. Compris entre 48 et 277 euros, selon le revenu et la composition du foyer, cette aide permet de payer les factures d'électricité, de gaz, de bois ou de fioul. Et la nouveauté cette année, il pourra être utilisé pour régler une partie des charges locatives le chèque pourra être utilisé pour régler une partie des charges locatives dans les logements sociaux. Pour savoir si vous êtes éligible, un simulateur est disponible sur le site Chequenergie.gouv.fr. Le montant de l'aide pour tous les bénéficiaires sera communiqué à partir de demain 2 avril, date d'arrivée des premiers chèques. Les envois s'étaleront jusqu'au 25 avril, sur tout le territoire. En 2022, le gouvernement a distribué une aide moyenne de 148 euros, à plus de cinq millions de Français. TF1 | Reportage F. Chadeau, K. Yousfi, F. Moncelle