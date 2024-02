Chèque énergie : l’incroyable couac de Bercy

Pour régler ses factures de gaz et d’électricité, Valentine Coulon, mère célibataire, compte chaque année sur le chèque énergie. Il est impossible pour elle de s’en passer. Comme elle, 5,6 millions de familles modestes perçoivent ce chèque énergie. Mais cette année, certains pourraient bien ne pas en voir la couleur. La raison est que ce coup de pouce est attribué en fonction du revenu et de la composition du foyer. Mais pour connaître la composition, les services fiscaux s’appuyaient sur la taxe d’habitation, qui a été supprimée. Ils n’ont donc pas pu mettre à jour la liste des nouveaux bénéficiaires. Ce sont plusieurs centaines de milliers de nouveaux bénéficiaires qui ne recevront pas leur chèque directement dans leur boîte aux lettres. Pour eux, Bercy annonce la mise en place d’un guichet de réclamation. Attention, la démarche devrait venir de vous. Pour tester votre éligibilité, un simulateur est disponible sur le site Chequenergie.gouv.fr. TF1 | Reportage L. Kebani, P. Rousset, C. Madronet