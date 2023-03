Chèque énergie : pourquoi son envoi est retardé

C'était un chèque attendu par Magali Ripamonti. Tout était même prévu dans son carnet de compte mensuel. 63 euros comme l'année dernière, mais ce ne sera pas le cas. Elle devra attendre plusieurs semaines encore. Et c'est une mauvaise nouvelle. "Ça me permet de pouvoir remplir un petit peu plus mon frigo. J'ai une fille de 13 ans qui mange pas mal. Donc pour moi, oui, c'est important", confie-t-elle. Les dépenses d'électricité représentent un budget de plus en plus important pour cette mère célibataire, 132 euros par mois. Elle doit donc maintenant baisser son thermostat à 19°C partout. Mais pourquoi ce versement est-il repoussé ? Le ministère de la Transition écologique l'explique par une "charge de travail exceptionnelle". Outre les chèques énergie, les fonctionnaires de Bercy doivent étudier les demandes pour le chèque bois pour 2,6 millions de personnes, le chèque fioul destiné à 1,6 million de ménages, et enfin le chèque carburant pour 10 millions de travailleurs. Une multiplication des aides qui met le service de paiement en surchauffe selon une économiste. TF1 | Reportage L. Romanens, D. Salmon, K. Johnson