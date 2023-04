Chèque énergie : premiers versements dès vendredi

Pour se chauffer, s'éclairer, le chèque énergie est devenu pour certains indispensables. Il en est ainsi pour certains retraités. Qui va pouvoir le toucher ? Cela concerne 5,6 millions de ménages, les foyers les plus modestes. Ceux qui ont un revenu fiscal annuel en dessous de 11 000 euros. Aucune démarche à effectuer pour le bénéficiaire. L’État se charge de calculer le montant. La somme va de 48 euros pour un célibataire à 277 euros pour un couple avec enfants. Quand sera-t-il envoyé ? La date varie en fonction de votre département. Ce sera le 21 avril si vous habitez le Pas-de-Calais, trois jours plus pour ceux qui habitent en Gironde. Dans les Alpes-de-Haute-Provence Provence, il faudra patienter jusqu'au 30 mai. Courant juin, tout le monde l'aura reçu. À quoi sert-il ? Comme son nom l'indique, en priorité à payer ses factures d'énergie : électricité, gaz et chauffage. Il suffit d'envoyer son chèque à son fournisseur par voie postale ou Internet. Le montant sera ensuite déduit des prochaines factures. "Pour prendre un exemple simple de quelqu'un qui a un chèque de 100 euros. S'il a 50 euros de mensualité, la première mensualité sera payée avec le chèque, la deuxième avec le chèque, et les suivantes, le chèque sera épuisé", explique Lancelot D'Hauthuille, directeur général d'Octopus Energy France. Le montant alloué peut aussi servir à financer des travaux de rénovation de votre appartement ou maison à condition qu'ils permettent d'améliorer l'isolation du domicile. TF1 | Reportage C. Diwo, T. Copleux, C. Hanesse