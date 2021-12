Chèque énergie : quand allez-vous recevoir ce bonus de 100 euros ?

Les 100 euros du chèque énergie, c'est presque Noël avant l'heure pour certains. Avec l'arrivée du froid, il est difficile pour eux de couper totalement les radiateurs. Ces bénéficiaires recevront cette prime exceptionnelle en décembre. Mais la date de réception ne sera pas la même pour tout le monde. Une première vague de chèques partira entre le 13 et 17 décembre et une deuxième entre le 20 et le 22 décembre. Pour le recevoir, aucune démarche à faire. Seuls ceux qui bénéficient déjà du chèque énergie y ont droit. Ce chèque est envoyé par courrier à domicile. Mais selon les souhaits de chacun, il peut également être directement transmis au fournisseur d'énergie. Ces 100 euros pourront ainsi servir à payer les factures de gaz, de fioul, d'électricité ou de bois. Ils peuvent même financer des travaux de rénovation énergétique. Les paiements seront possibles en ligne, par chèque ou en main propre à votre livreur de bois par exemple ou même au gestionnaire d'établissement pour les résidents en Ehpad. Ces chèques seront valables jusqu'en mars 2023. T F1 | Reportage M. Bonnemain, N. Yildiz Bednarick. S. Fortin.