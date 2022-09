Chèque énergie : qui est concerné ?

D'ici la fin de cette année 2022, 40 % des Français vont recevoir un chèque énergie. Mais qui sera concerné ? Les 20 % des foyers les plus modestes toucheront 200 euros. Céline en fait partie. Elle a moins de 1 000 euros par mois. Pour elle, cette mesure est indispensable. Autre exemple, un couple de retraités dont les revenus communs sont inférieurs à 1 700 euros. C'est le cas de Dominique qui touchera 100 euros. Cette aide sera versée en fin d'année, juste avant les fortes hausses des prix de l'énergie : plus 15 % pour le gaz dès le 1er janvier 2023, même hausse pour l'électricité à partir du 1er février de la même année. Quant aux aides pour les carburants, mieux vaut en profiter dès maintenant, car elles ne sont pas éternelles. Si depuis septembre jusqu'à fin octobre, la remise de l'État est de 30 centimes par litre, plus 20 centimes chez TotalEnergies, cela baissera des deux côtés à 10 centimes par litre le 1er novembre. L'aide prendra fin à partir du 1er janvier. Tous ces soutiens à la consommation d'énergie pourraient être réévalués dans le courant de l'année 2023. TF1 | Reportage J. Corbillon, P. Ninine, E. Dusbosq