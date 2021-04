Chèque énergie : qui peut en bénéficier ?

C'est l'un des rares courriers accueillis avec soulagement par tous ceux qui appréhendent les factures. Ce chèque énergie va aider les familles modestes pour se chauffer et s'éclairer. Pour en bénéficier, il n'y a aucune démarche à faire. Le chèque énergie est envoyé automatiquement par courrier à ceux qui peuvent y prétendre pendant le mois d'avril. Cette aide est attribuée en fonction des ressources et de la composition du foyer. Son montant est de 48 à 277 euros par an. Montant moyen de l'aide 150 euros, alors que les Français dépensent en énergie en moyenne 1 500 euros par an. "Il faut savoir que sur une facture d'électricité, les taxes représentent 34 % du montant de la facture. En gros, c'est 500 euros. Le chèque énergie ne permet même pas de payer les taxes", explique Frédérique Feriaud, directrice générale des services chez Le médiateur national de l'énergie. Le chèque énergie n'est pas encaissable à la banque. Il sert à payer directement par courrier ou en ligne ses dépenses d'électricité, de gaz, de fioul, et même de bois. Si vous en faites la demande, il peut même être déduit automatiquement de votre prochaine facture.