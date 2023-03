Chèque : pourquoi fait-il de la résistance ?

Quand il faut payer, il y a les plus rapides, et les autres ! Pour ses cours de conduite, Chabani règle uniquement par chèque. Cela lui évite de payer 1 200 euros en une seule fois. Dans l'auto-école, trois quarts des clients paient par chèque. Moyen de paiement préféré des Français il y a 20 ans, c’est seulement 4% des transactions aujourd’hui, dix fois moins utilisé que la carte bancaire. Pas d’inquiétude ! Ce bout de papier est loin d’avoir disparu. Huit chèques sur dix émis en Europe sont français. C’est aussi le moyen le plus fraudé. Et pour résultat, beaucoup de commerces n’en veulent plus. “J’ai eu beaucoup trop d’impayés. Les clients partent avec la marchandise, et nous, on n'est pas payé de notre marchandise. Et en plus de cela, on a des frais sur les chèques qui ne sont pas valables”, explique Valérie Croze, bijoutière au magasin “Gilles & Valérie Bijoux”, Villeurbanne (Rhône). Le frais est de quinze euros par paiement refusé. Les fraudes sont souvent causées par des chéquiers perdus ou même volés. Pour limiter les risques, évitez de le ranger avec votre carte d’identité, et ne changez de carnet que lorsqu’il est terminé. TF1 | Reportage S. Prez, C. Bruère