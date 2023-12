Chèque : une espèce en voie de disparition

Mal aimé des commerçants, et de plus en plus boudé par les Français. Le chèque ne représente plus que 3% de nos transactions contre 26%, il y a quinze ans. Pourtant, les Français restent encore les champions d'Europe du chéquier. Nous en signons plus d'un milliard par an, ce qui représente 90% des chèques émis en Europe. Précisons que contrairement à la plupart de nos voisins, il est gratuit. Mais alors, qui l'utilise encore ? Et surtout, pourquoi ? Voici le top trois des paiements en chèque en France : dons aux associations, paiements aux commerçants et chez les professions libérales. Rares sont les magasins qui l'acceptent, mais nous avons fini par trouver la perle rare, l'agence "La clef des voyages". Mais l'agence ne le conseille pas forcément à ses clients. Espèce en voie de disparition, est-ce la fin du chèque ? "Le chèque n'a pas vocation à disparaître… D'autres moyens de paiement vont continuer sans doute à se développer, notamment l'utilisation de la carte bancaire et l'utilisation du virement", explique Sophie Allain des Beauvais, experte en moyens de paiement de la Banque de France. Le virement instantané pourrait progressivement s'imposer dans les années à venir, comme une alternative au paiement par chèque. TF1 | Reportage J. Roux, W. Wuillemin