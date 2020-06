Chèques-vacances : vers un élargissement du nombre de bénéficiaires ?

L’ANCV est le seul organisme habilité à émettre et vendre les chèques-vacances. Cet établissement public remet ces titres aux entreprises, qui les distribuent ensuite aux salariés. Près de 4,5 millions en possèdent aujourd'hui. Alors que 33 millions de Français pourraient y prétendre si de grands groupes spécialisés en commercialisaient aussi, estime Pascale Fontenel-Personne. Selon la députée de la Sarthe, "les acteurs privés peuvent apporter leur savoir-faire sur la dématérialisation". Une réforme devrait être discutée à l'Assemblée à l'automne prochain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.