Cherbourg : fusillade près d'une aire de jeu pour enfants

La fusillade s’est déroulée devant une aire de jeu. En témoigne un impact de balle sur la vitrine d'un bureau de tabac. La commerçante était dans sa boutique quand elle a entendu les tirs, samedi 28 mai à midi. Par peur de représailles, les autres commerçants ne souhaitent pas s'exprimer à ce sujet. Certains ont confié l’envie de fermer leurs commerces. Mercredi 25 mai, une première fusillade a eu lieu dans le quartier. Cela n’était pas arrivé depuis un an. L’échange de tirs de samedi dernier a fait deux blessés, dont le pronostic vital n’est pas engagé. L'enquête de police est toujours en cours, mais une piste est déjà privilégiée. "Il s’agirait d'un règlement de comptes suite au passage à tabac d’un homme qui a eu lieu quelques jours auparavant. Deux groupes de jeunes, la vingtaine d’années, sont en désaccord probablement sur fond de trafic de drogue”, selon une source policière. Des patrouilles de police font régulièrement le tour du quartier. Si beaucoup de parents ont renoncé à emmener leurs enfants à l’aire de jeu, certains continuent de venir, non sans inquiétude. Deux jeunes mamans qui préfèrent rester anonymes livrent leurs ressentis. "Ce qui fait peur, ce sont les balles perdues”, confie l'une d'elles. “Nos enfants ne sont plus en sécurité dehors”, ajoute l'autre. Malgré les récentes fusillades, les habitants essayent de continuer à vivre normalement. Des caméras de surveillance devraient être prochainement installées. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Coulon