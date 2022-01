Cherbourg : pourquoi le marché immobilier s'emballe

En 2021, Clément a décidé de quitter l'Île-de-France pour la Normandie et Cherbourg-en-Cotentin. Un choix qu'il ne regrette pas. "C'est une ville qui reste assez attractive, le sport, les balades, les paysages, etc...", confie-t-il. Le jeune homme de 31 ans fait partie des centaines de nouveaux habitants, car de nombreuses entreprises ont choisi Cherbourg pour se développer. "Cherbourg est attractive du fait que ça soit l'un des plus grands ports de France. Et on a directement accès au port", explique Julien Arvor, directeur de site LM Wind Power. Là-bas, le chômage est passé de 11 à moins de 6%. Les entreprises recrutent. Conséquence, il devient très compliqué d'acheter un logement. En 2021, on a constaté un prix moyen à 185 000 euros en interne, chez nous. En 2020, c'était à 163 000 euros", précise Hervé Regnault gérant de l'agence Century 21. Dans le centre-ville, les habitants sont ravis de voir leur commune se transformer. "Aujourd'hui, on a des entreprises et des structures qui nous amènent aussi une population plus jeune. Qui dit plus jeune dit plus d'envie de vivre aussi à l'extérieur, les bars, les restaurants", s'exprime l'un d'eux. TF1 | Reportage G. Thorel