Cherbourg : un port face au trafic de drogue

Ils contrôlent quotidiennement des centaines de voitures et des dizaines de camions sur le port de Cherbourg, car c’est l'une des principales portes d'entrée vers l'Irlande et la Grande-Bretagne. Cette équipe, composée d'une dizaine de douaniers, est à la recherche de produits de contrebande et de stupéfiants. Seul le chef de brigade, Ronan Flatres, nous parlera à visage découvert. La première étape est le passage des chiens renifleurs sur les remorques. Le labrador est spécialisé dans la recherche de la drogue. Et sur le camion en provenance de la Lituanie, il détecte une odeur suspecte. Les douaniers entament alors une fouille méticuleuse de la cabine, puis se faufilent dans la remorque pour en inspecter le contenu. C'est un travail de recherche minutieuse et indispensable pour lutter contre un trafic de drogue qui ne cesse d'inonder le marché européen et qui s'infiltre aussi dans les ports de taille moyenne comme celui-ci. Les autorités suspectent l'émergence d'une nouvelle route des stupéfiants entre Cherbourg et le port irlandais de Rosslare. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Bourdarias, P. Bouffard, E. Bliard