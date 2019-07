Cherche maître nageur désespérément

Vous êtes nombreux au bord des plages ou dans les piscines à être sous la surveillance des maîtres nageurs sauveteurs. Ce métier est en pleine pénurie et tire la sonnette d'alarme. Cet été 2019, il en manquerait plus de huit mille dans notre pays. Ainsi, entre les plannings sur-mesure et les avantages en nature, tout est fait pour les attirer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.