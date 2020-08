Chevaux mutilés : le début d'une piste ?

C'est un mystère qui intrigue les policiers et les gendarmes depuis plusieurs semaines. Sans raison apparente, des individus blessent, tuent ou mutilent volontairement des chevaux dans plusieurs régions du pays. La dernière agression en date s'est produite à Montholon, dans le département de l'Yonne. Le directeur d'un refuge a aussi été agressé par l'un des auteurs des mutilations. Les forces de l'ordre ont pu dresser un portrait-robot grâce à son témoignage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/08/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.