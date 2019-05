Le cheveu : un fil cousu d'or

Hommes et femmes, nous sommes tous très attachés à nos cheveux. Chaque année, nous dépensons 1,4 milliard d'euros pour prendre soin de ces derniers. En nombre de produits vendus, c'est plus que le maquillage ou les soins pour le visage. Shampoing, après-shampoing, ... On peut les trouver chez nos coiffeurs, mais les prix sont dissuasifs. Trois Français sur quatre achètent leurs produits capillaires en grande surface. L'offre y est immense et les industriels ont pensé à tout. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.