Cheveux : le très lucratif marché des implants

Elles font la renommée d'Istanbul et attirent les foules : la mosquée bleue, l'imposante Sainte-Sophie et désormais plus inattendus, des cliniques spécialisées dans les implants capillaires, présentes dans tous les quartiers. Nous avons pu rentrer dans l'une d'elles. Ce jour-là, nous avons suivi un Français, Nicolas. Il s'est fait implanter 4 000 greffons. Le haut de sa tête a été anesthésié. Pendant toute l'intervention, une interprète reste à ses côtés. Il s'agit de mettre à l'aise et rassurer pour mieux séduire les Français. Ils sont des milliers à venir en Turquie pour se faire greffer des cheveux, comme Nicolas. Cet employé de banque de 34 ans à expliqué être obsédé par sa calvitie. Il a repéré la clinique sur Internet. Les réseaux sociaux sont maintenant envahis de publicités pour les implants en français. Des avant-après toujours plus spectaculaires, des patients tout sourire. Avec un questionnaire en ligne, préparé l'acte médical devient simple, ludique presque un jeu. Derrière, pourtant, c'est un marché très concurrentiel. À Istanbul, les cliniques proposent presque toutes des formules tout compris. Transport, hôtel luxueux et opération coûtent au total 2 900 euros. Les greffes sont deux à trois fois moins chères qu'en France. Comment expliquer de tels écarts ? Un loyer moins cher et une équipe médicale très qualifiée, mais à un coût très avantageux, estime Jérémy Delattre, un Français. Dr Ghislaine Beilin, vice-présidente du syndicat national de médecine esthétique, ne conteste pas la qualité des implants turcs, mais souligne que les conditions pour exercer entre les deux pays sont très différentes. Cette chirurgienne recommande d'être très vigilant en choisissant sa clinique, surtout le suivi après opération. En cas de complications, elles sont rares, certains spécialistes turcs vous garantissent de vous faire revenir à Istanbul gratuitement, mais ça n'est pas toujours le cas. TF1 | Reportage Q. Fichet, J.P Héquette, C. Aragona