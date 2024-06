Chewing-gum : la friandise préférée des Français

Chewing-gum à la menthe, fruitée, avec ou sans sucre, les Français en consomment en moyenne un par jour. En 1947, aux États-Unis, les écoliers ont plus de facilité à faire des bulles. Le chewing-gum est apparu dans leur pays en 1871. Les soldats américains le font découvrir aux petits Français lors du débarquement, il y a 80 ans. Depuis, c'est devenu une histoire française. Nous sommes les deuxièmes consommateurs mondiaux. C'est d'ailleurs dans cette usine située à Biesheim (Haut-Rhin), petite ville alsacienne de 2500 habitants, que l'un des leaders mondiaux du chewing-gum a choisi de fabriquer sa matière première, la gomme, et ce, pour toute l'Europe. Environ 15 000 tonnes de gomme y sont produites chaque année. Les édulcorants et les colorants pour aboutir aux produits finis seront ajoutés dans d'autres usines européennes. Avant d'envoyer la matière première là-bas, il faut passer le contrôle qualité. Le marché du chewing-gum pèse lourd, 309 millions d'euros annuels, rien qu'en France, mais il reste fragile. Le Covid a brusquement fait chuter toutes les ventes. Et depuis, il faut remonter la pente. Reconquérir le public, se renouveler sans cesse, est l'objet de réunions marketing régulier chez l'un des plus gros fabricants. La fraise est le parfum préféré des consommateurs. Les ventes remontent enfin, + 5 % en 2024. Le marché du chewing-gum n'a pas fini de nous étonner. TF1 | Reportage C. Casanova, K. Bétun