Chiens de traîneau : l'appel du grand Nord

Règle numéro 1, bien s'accrocher. Règle numéro 2, ne pas craindre le froid. Et en règle numéro 3, ouvrir bien grand les yeux, car ce n'est pas juste une ballade, mais c'est un spectacle. A 9h, petit cours de pilotage, car nous conduirons nous-mêmes nos traîneaux dont l'élément vital est le frein. Les plus impatients, ce ne sont pas les clients mais les chiens. Il y en a 200 sur le site et chaque sortie est un jeu pour eux. Ce matin, Morgane et Aurore vont faire équipe avec eux. Le convoi est encadré par deux guides français. Michael et Louis, deux frères tombés amoureux de la Norvège et de ce métier découvert il y a quatre ans. À cette période, la nuit polaire, le soleil reste caché sous la ligne d'horizon. Il fait jour quatre heures au maximum. Un show de lumière à couper le souffle. Le convoi a effectué un arrêt imprévu. L'occasion pour nos journalistes de prendre les premières impressions de Morgane et Aurore. Piloter un traîneau n'est pas physique, même si de temps en temps on brûle quelques calories pour donner un coup de main dans les montées. Il fait -8°C ce matin-là, contre -15°C les jours les plus froids de l'hiver. Mais il n'y a pas de quoi se plaindre d'après notre guide, car sur certaines zones, la température peut descendre à -40°C. Il existe aussi des compétitions de traîneau. Elles sont très populaires en Norvège. Certaines sont diffusées à la télévision. Mais l'essentiel de l'activité est touristique. Des excursions en traîneau qui se font de novembre à avril. Et pour la fête des lumières, il vaut mieux viser le mois de janvier. T F1 | Reportage D. Piereschi, P. Marcellin.