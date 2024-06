Chiens méchants : éducateurs ou charlatans ?

Un chien très agressif que sa propriétaire ne maîtrise plus. Et du jour au lendemain, un dresseur le rééduque. Ces vidéos sont vues des centaines de milliers de fois. Mais peut-on vraiment leur faire confiance ? Nous avons assisté à une séance d'éducation canine. En réalité, c'est beaucoup moins impressionnant. Aniva est venue avec Rintintin, berger allemand d'un an, stressé et agressif. Mélodie Thomas, l'éducatrice, le met en présence d'un autre chien, qui va se rapprocher petit à petit. Des améliorations ont été constatées. Avec ses 20 ans d'expérience, l'éducatrice est formelle. "L'éducation d'un chien, ça prend du temps. Et quand on est sur des chiens adultes, le problème, c'est qu'il va avoir pris l'habitude de mauvais comportement, et revenir en arrière, c'est toujours compliqué", explique-t-elle. Alors, peut-on aller plus vite avec les méthodes proposées sur Internet ? Nous avons montré des vidéos d'influenceurs à Sylvia Barrera Rodriguez, responsable du Syndicat des éducateurs canins (SECEP). Aujourd'hui, il suffit d'une formation de deux jours pour se dire éducateur canin. C'est largement insuffisant pour cette professionnelle : "Les gens qui vont faire appel à ces éducateurs canins ne vont pas régler le souci de leur chien. Et souvent, ça va augmenter la problématique du chien, et ça va causer des abandons, des euthanasies, etc." Résultat, la SPA récupère des chiens de plus en plus violents. Depuis un an, leurs 700 agents sont formés pour les rééduquer, et ça fonctionne. TF1 | Reportage D. Mourgues, B. Sisco