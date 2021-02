Chiens méchants : les apparences peuvent être trompeuses !

Entre un pitbull et un labrador, quelle est la plus dangereuse d'après vous ? Il est vrai que les pitbulls n'ont pas bonne presse avec leur gueule patibulaire et surtout leur étiquette de chiens dangereux. Ce sont eux que les gens craignent le plus, pourtant, les races à l'origine du plus grand nombre de morsures en général sont les chiens préférés des Français : les bergers allemands (18%), les labradors (16%) ou encore les jack russell (10%). Les morsures de pitbulls sont beaucoup moins nombreuses (4%), autant que celles des cockers. Toutes les races sont potentiellement dangereuses. Les morsures ont donc d'autres causes. "Il y a la manière dont il a été éduqué, il y a la manière dont on prend soin de lui à l'instant T. Puis, il y a aussi la sensibilité aux petits signaux qui peut être capable d'émettre à un moment donné parce qu'il est dans une situation où il n'est pas si bien que ça", nous apprend Matthieu Schuler, directeur de l'évaluation des risques à l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Alors, pour prévenir au mieux l'accident, il faut reconnaître les signes d'agressivité de son animal. 11 000 morsures sont signalées chaque année, mais on les estime à plus de 200 000. C'est pourquoi l'ANSES demande la création d'un observatoire national afin d'étudier au mieux leur cause.