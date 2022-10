Chiffre d'affaires, bénéfices, impôts... : Total en chiffres

TotalEnergies est l'une des plus grosses entreprises françaises, la troisième capitalisation boursière derrière LVMH, et L'Oréal. Le groupe emploie 100 000 salariés à travers le monde dont 35 000 en France. En 2021, l'entreprise a touché 18 milliards d'euros de bénéfice partout dans le monde. Mais rien dans l'Hexagone où elle perd de l'argent, car le raffinage, l'essentiel de ses activités chez nous, est en perte de vitesse. Toujours en 2021, TotalEnergies a payé 16 milliards d'euros d'impôt partout dans le monde. Dans notre pays, la société n'a déboursé l'an dernier que 850 millions de taxes de production. En perte, elle n'a payé aucun impôt sur les bénéfices. "Je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas, c'est la loi. Ou plutôt les conventions fiscales que la France a signées avec plus d'une centaine de pays qui prévoient, c'est un principe intangible, qu'un impôt ou un revenu ne peut pas être taxé deux fois dans deux pays différents", souligne François Lenglet, éditorialiste économique. Le gouvernement vient de décider d'imposer les superprofits de Total et de tous les autres énergéticiens. Cette contribution rapportera entre 5 et 7 milliards d'euros à la France dont 200 millions d'euros versés par Total. TF1 | Reportage F. Chadeau, D. Pires