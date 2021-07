Chiffres de la délinquance en hausse : quelles solutions ?

Du bleu partout, tout le temps, c'est la stratégie de la police. Utiliser de la dissuasion extrême pour lutter contre la délinquance. Patrouille démultipliée, surveillance permanente des points stratégiques et contrôles beaucoup plus nombreux dans un espace restreint. À Paris, le quartier sensible de la Goutte d'Or dans le XVIIIe arrondissement est le théâtre de cette expérimentation. Objectif : faire pression constamment pour que les délinquants quittent d'eux-mêmes les rues. Depuis quatre mois, la police y a réalisé plus de 1 000 interpellations. C'est quatre fois plus qu'en temps normal. Trafic de cigarettes, vente à la sauvette... Ces délits disparaissent peu à peu du quartier, mais ressurgissent à seulement une rue de la zone d'expérimentation. Éparpiller les trafics pour mieux les affaiblir, c'est la stratégie des policiers. Dans le quartier de la Goutte d'Or, cette présence policière renforcée rassure une partie des commerçants. Ce nouveau tour de force a pourtant du mal à convaincre les riverains, car il n'aurait qu'un effet temporaire. Les associations auprès des jeunes reconnaissent l'utilité du dispositif. Toutefois, elles craignent que la multiplication des contrôles à répétition auprès des jeunes du quartier ne crée des tensions supplémentaires. La police assure que ce dispositif exceptionnel durera tant que nécessaire. Il est également expérimenté à Lille et dans trois autres villes.